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Девушка Романа Гриценко расплакалась во время знакомства с его мамой

Девушка Романа Гриценко расплакалась во время знакомства с мамой экс-участника «Дома-2». Оказалось, что Евгения Шестакова зря переживала, ведь, со слов самого молодого человека, сразу понравилась всем его родственникам.
Девушка Романа Гриценко расплакалась во время знакомства с его мамой

Роман Гриценко после ухода с телестройки «Дом-2» активно занялся развитием отношений с девушкой, которая ждала его за периметром. На днях он наконец решил познакомить Евгению Шестакову с семьёй, а та, как оказалось, расплакалась во время встречи с его мамой. Несмотря на переживания и страхи, найти общий язык с родственниками своего возлюбленного девушка смогла практически с первых минут знакомства.
Девушка Романа Гриценко расплакалась во время знакомства с его мамой

Фанаты Романа Гриценко в Сети не сомневаются в том, что он намерен жениться на Евгении Шестаковой, так как ранее ни одну из своих предыдущих избранниц не знакомил даже с братьями, а вот новую девушку представил сразу всей родне.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:11

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