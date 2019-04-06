Девушка Романа Гриценко расплакалась во время знакомства с его мамой





Роман Гриценко после ухода с телестройки «Дом-2» активно занялся развитием отношений с девушкой, которая ждала его за периметром. На днях он наконец решил познакомить Евгению Шестакову с семьёй, а та, как оказалось, расплакалась во время встречи с его мамой. Несмотря на переживания и страхи, найти общий язык с родственниками своего возлюбленного девушка смогла практически с первых минут знакомства.Фанаты Романа Гриценко в Сети не сомневаются в том, что он намерен жениться на Евгении Шестаковой, так как ранее ни одну из своих предыдущих избранниц не знакомил даже с братьями, а вот новую девушку представил сразу всей родне.