«Семейная прогулка»: Сергей Безруков провел время с дочерью и супругой

На одном из фото Безруков запечатлен с дочерью, удобно расположившейся на плечах у отца, в на следующей к ним присоединилась Анна Матисон. Актер в подписи к публикации отметил, как хорошо, когда выпадает выходной, и пожелал всем прекрасного настроения и скорейшего прихода лета.Кадры с совместной прогулки актерской четы и их наследницы очень понравились подписчикам. Фанаты с восторгом отозвались о семье Безрукова, назвав ее идеальной, и признались, что рады видеть звездных супругов вместе и счастливыми.