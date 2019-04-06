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«Семейная прогулка»: Сергей Безруков провел время с дочерью и супругой

Сергей Безруков провел выходные с дочерью Марией и супругой Анной Матисон, прогулявшись с ними в городском парке. Руководитель Губернского театра поделился с подписчиками личного Instagram-аккаунта своим прекрасным настроением, показав семейные кадры.
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков провел время с дочерью и супругой

На одном из фото Безруков запечатлен с дочерью, удобно расположившейся на плечах у отца, в на следующей к ним присоединилась Анна Матисон. Актер в подписи к публикации отметил, как хорошо, когда выпадает выходной, и пожелал всем прекрасного настроения и скорейшего прихода лета.

Кадры с совместной прогулки актерской четы и их наследницы очень понравились подписчикам. Фанаты с восторгом отозвались о семье Безрукова, назвав ее идеальной, и признались, что рады видеть звездных супругов вместе и счастливыми.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:25

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