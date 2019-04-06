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Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей

Лолита Милявская недавно стала гостьей на популярном шоу «Вечерний Ургант». Во время разговора звезда упомянула о размере своей пенсии, которая составляет 21 тысячу рублей.
Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей

7 апреля состоится большой сольный концерт певицы Лолиты. В преддверие этого события звезда посетила студию Ивана Урганта. Она пригласила всех поклонников придти на свое выступление, которое состоится в «Крокус Сити Холе».

Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей. Ранее певице назначили совсем маленький размер пособия, всего шесть тысяч. Причина крылась в том, что часть своей карьеры артистка отработала в Украине, где сейчас проживает ее мать.

Размер пенсии Лолиты Милявской - не самый минимальный среди звезд. Известно, что Алла Пугачева получает 17 тысяч рублей. Самым большим размером пособия может похвастаться София Ротару – 35 тысяч.

Артистка заявила, что прекращать концертную деятельность не намерена, потому о выходе на заслуженный отдых говорить еще рано.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:58

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