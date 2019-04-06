Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей





7 апреля состоится большой сольный концерт певицы Лолиты. В преддверие этого события звезда посетила студию Ивана Урганта. Она пригласила всех поклонников придти на свое выступление, которое состоится в «Крокус Сити Холе».Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей. Ранее певице назначили совсем маленький размер пособия, всего шесть тысяч. Причина крылась в том, что часть своей карьеры артистка отработала в Украине, где сейчас проживает ее мать.Размер пенсии Лолиты Милявской - не самый минимальный среди звезд. Известно, что Алла Пугачева получает 17 тысяч рублей. Самым большим размером пособия может похвастаться София Ротару – 35 тысяч.Артистка заявила, что прекращать концертную деятельность не намерена, потому о выходе на заслуженный отдых говорить еще рано.