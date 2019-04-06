Мать Алены Савкиной призналась, что только рядом с внуком Богданом не тоскует

«Я возьму его на руки и посмотрю нежным взглядом, больше нет тоски и скуки, если внук с тобою рядом», - написала под публикацией Григорьевская.

«Как же вы молодо выглядите.. Так помолодели с такой прической», «Татьяна Владимировна, а Вы никогда не обращали внимание на Яну Рудковскую? Ооочень на нее похожи!», - продолжают писать подписчики телебабушки.

«С Татьяны Владимировны Рапунцель начала вылазить её настоящая сущность! и так долго играла на камеру добренькую! Конечно, воспитание дочерей оставляет желать лучшего!», - пишут хейтеры.

На днях Татьяна Владимировна опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании сына своей младшей наследницы. Под снимком телебабушка призналась, что только возле Богдана она не тоскует.Стоит отметить, что свежее фото матери Алены и Ольги Рапунцель понравилось многим интернет-пользователям. На сегодняшний день кадр набрал чуть больше 7 тысяч лайков и огромное количество комментариев.Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей. Один за другим злопыхатели принялись заявлять, что Татьяна Владимировна «двуличная», а некоторые даже заявили, чтобы женщина забирала с «Дома-2» своих детей и внуков и отправлялась жить во Владивосток.