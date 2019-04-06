Представлен ТОП-10 перепродающихся в первый год эксплуатации авто





При анализе около 46 млн приобретений на первичном рынке США выяснилось, что 3,4% покупателей стараются избавиться от своей машины уже после года эксплуатации. Чаще всего так перепродается Mercedes-Benz C-class. Из общего числа случаев на долю немецкого компактного внедорожника приходится 12,4%. Далее следует его «соотечественник» BMW 3-Series среднего класса с показателем 11,8%. Тройку лидеров замыкает Discovery Sport марки Land Rover с аналогичным количеством перепроданных экземпляров.Четвертое место эксперты отвели для Range Rover Evoque. Городской внедорожник оказался в ТОП-10 с показателем 10,9%. В «пятерку» вошел универсал MINI Cooper Clubman (10,7%), а за ним представлены кроссоверы X1 (10,4%) и X3 (9,0%) от немецкого бренда BMW, а также британский Jaguar XF (8,8%). Эксперты включили в рейтинг модели японского производителя Nissan - Versa Note (9,0%) и Versa (8,7%).