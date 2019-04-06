Ирина Пингвинова призналась в проблемах с психикой после эксперимента на «Доме-2»





Ирина Пингвинова, учитывая тот факт, что добровольно пришла на проект «Дом-2», подверглась жёсткому эксперименту со стороны руководства, после которого призналась в проблемах с психикой. Девушку закрыли в одной комнате с двумя новенькими парнями, рассчитывая на то, что через время она сблизится с одним из них, подарив реалити-шоу ещё одну пару возлюбленных.Выбравшись из заточения Пингвинова призналась, что морально ей было очень тяжело, особенно возмутило отсутствие еды и воды, которую той приносили в комнату неравнодушные проектанты. Чтобы освободиться из «рабства», девушке пришлось выбрать одного из новеньких, а именно Дмитрия Савина. Несмотря на сделанный выбор, участница не собирается заводить с ним роман, считая его неприятным человеком.