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Ирина Пингвинова призналась в проблемах с психикой после эксперимента на «Доме-2»

Участница скандального проекта «Дом-2» призналась в проблемах с психикой после очередного эксперимента руководства телестройки. Девушка оказалась заперта в комнате с двумя чужими ей парнями без возможности выбраться хотя бы на минуту.
Ирина Пингвинова призналась в проблемах с психикой после эксперимента на «Доме-2»

Ирина Пингвинова, учитывая тот факт, что добровольно пришла на проект «Дом-2», подверглась жёсткому эксперименту со стороны руководства, после которого призналась в проблемах с психикой. Девушку закрыли в одной комнате с двумя новенькими парнями, рассчитывая на то, что через время она сблизится с одним из них, подарив реалити-шоу ещё одну пару возлюбленных.
Ирина Пингвинова призналась в проблемах с психикой после эксперимента на «Доме-2»

Выбравшись из заточения Пингвинова призналась, что морально ей было очень тяжело, особенно возмутило отсутствие еды и воды, которую той приносили в комнату неравнодушные проектанты. Чтобы освободиться из «рабства», девушке пришлось выбрать одного из новеньких, а именно Дмитрия Савина. Несмотря на сделанный выбор, участница не собирается заводить с ним роман, считая его неприятным человеком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:06

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