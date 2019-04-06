Ferrari опубликовала видео с демонстрацией нового спорткара F8 Tributo





Производитель Ferrari презентовал видеозапись, на котором суперкар F8 Tributo ездит по обычным дорогам, а потом на треке для гонок. Перемещается спортивный автомобиль благодаря бензиновому двигателю V8 на 3,9 литра с отдачей в 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч уйдет всего 2,9 секунды, а отметка максимальной скорости достигает 340 км/ч. Чтоб разогнать машину до 200 км/ч необходимо 7,8 секунды, что больше, чем у 488 Pista.Информации относительно сроков выхода на мировой рынок и стоимости пресс-служба компании Ferrari S.p.A пока не предоставляет.