Ирина Пинчук хочет набить татуировку на всю руку





Ирина Пинчук призналась в Instagram в том, что хочет набить себе большую татуировку на всю руку по типу рукава. Девушка даже радостно сообщала подписчикам, что уже 5 апреля состоится первый сеанс, но позже выяснилось, что Пинчук задумалась о том, стоит ли спешить.Фанаты поддержали Ирину Пинчук в её решении не торопиться, отметив, что записаться к мастеру повторно она всегда успеет, а вот если необдуманно набьёт татуировку на всю руку, то потом может и пожалеть об этом. Кроме того, многие советуют участнице «Дома-2» не портить своё нежное тело татуировками, ведь она и так выглядит привлекательно.