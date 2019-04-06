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Ирина Пинчук хочет набить татуировку на всю руку

Участница телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила своим фанатам о том, что хочет набить татуировку на всю руку. Идея сделать себе рукав посетила девушку внезапно, но в последний момент она засомневалась и временно отложила визит к мастеру.
Ирина Пинчук хочет набить татуировку на всю руку

Ирина Пинчук призналась в Instagram в том, что хочет набить себе большую татуировку на всю руку по типу рукава. Девушка даже радостно сообщала подписчикам, что уже 5 апреля состоится первый сеанс, но позже выяснилось, что Пинчук задумалась о том, стоит ли спешить.
Ирина Пинчук хочет набить татуировку на всю руку

Фанаты поддержали Ирину Пинчук в её решении не торопиться, отметив, что записаться к мастеру повторно она всегда успеет, а вот если необдуманно набьёт татуировку на всю руку, то потом может и пожалеть об этом. Кроме того, многие советуют участнице «Дома-2» не портить своё нежное тело татуировками, ведь она и так выглядит привлекательно.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:35

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