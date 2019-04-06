Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю

В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения. Семья праздновала в ресторане. В одной из социальных сетей молодая бабушка выложила снимок, где родственники поздравляют мальчика, а сама она держит в руках торт с цифрой один.Внук Екатерины Стриженовой назван в честь дедушки по линии отца. Он очень хорошо относится к невестке Анастасии, которая сейчас находится в декретном отпуске. Она посвятила всю себя воспитанию наследника. В соцсетях множество фотографий с маленьким Петей. Дочь знаменитости рассказывает, что ребенок растет активным и любопытным.Новая публикация Стриженовой собрала много комментариев, где фанаты не упустили возможности также поздравить ее внука с праздником.