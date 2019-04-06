Дарья Пынзарь призналась, что фотографирует их с мужем квадрокоптер

«Хотите знать кто нас всегда фоткает и ходит с нами? Вот он»,- написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» под роликом.

«Круто, а я думала, что вы постоянно няню с собой берете гулять», - пишут подписчики Дарьи.

Несмотря на то, что многими любимое семейство Пынзарей покинуло Периметр больше 7 лет назад, за их личной жизнью продолжают по-прежнему следить. Каждый день за страничками Дарьи и Сергея следят миллионы пользователей социальных сетей.Стоит отметить, что после того, как парочка решила переехать в Турцию на постоянное место жительства, у некоторых фолловеров появилось очень много вопросов к Дарье и Сергею. К примеру, читателей начало интересовать, кто фотографирует влюбленных.Несколько дней назад Дарья решила показать, кто на самом деле снимает ее семейство, ведь, как известно, у парочки не так много знакомых в Турции. Блондинка опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, где и показала того самого «тайного» фотографа.К слову, многим подписчикам Дарьи понравилась ее видеозапись. На сегодняшний день она набрала больше 400 тысяч просмотров. Впрочем, некоторые фанаты семейства Пынзарей еще раньше догадались, что помогают влюбленным современные технологии, а если быть точнее, квадрокоптер.