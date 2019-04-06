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Дарья Пынзарь призналась, что фотографирует их с мужем квадрокоптер

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала подписчикам, кто на самом деле снимает их с супругом.
Дарья Пынзарь призналась, что фотографирует их с мужем квадрокоптер

Несмотря на то, что многими любимое семейство Пынзарей покинуло Периметр больше 7 лет назад, за их личной жизнью продолжают по-прежнему следить. Каждый день за страничками Дарьи и Сергея следят миллионы пользователей социальных сетей.

Стоит отметить, что после того, как парочка решила переехать в Турцию на постоянное место жительства, у некоторых фолловеров появилось очень много вопросов к Дарье и Сергею. К примеру, читателей начало интересовать, кто фотографирует влюбленных.

Несколько дней назад Дарья решила показать, кто на самом деле снимает ее семейство, ведь, как известно, у парочки не так много знакомых в Турции. Блондинка опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, где и показала того самого «тайного» фотографа.
Дарья Пынзарь призналась, что фотографирует их с мужем квадрокоптер

«Хотите знать кто нас всегда фоткает и ходит с нами? Вот он»,- написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» под роликом.

К слову, многим подписчикам Дарьи понравилась ее видеозапись. На сегодняшний день она набрала больше 400 тысяч просмотров. Впрочем, некоторые фанаты семейства Пынзарей еще раньше догадались, что помогают влюбленным современные технологии, а если быть точнее, квадрокоптер.

«Круто, а я думала, что вы постоянно няню с собой берете гулять», - пишут подписчики Дарьи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:13

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