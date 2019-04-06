Смартфон Xiaomi Pocophone F2 «засветился» на новом рендере





Мощный процессор, согласно слухам, будет работать с ОЗУ объемом 6-12 ГБ и ПЗУ - на 128 ГБ. Смартфон оснастят камерой с тремя датчиками на 48/20/12 Мп. Ответственность за управление устройством, «засветившимся» на новом рендере, возложат на ОС Android.Емкость аккумулятора, приготовленного для высокопроизводительного Pocophone F2, составляет 4000 мА•ч. Батарея получит поддержку технологии быстрой подзарядки. Информация о сроках выхода новинки Xiaomi на рынок и ее ценнике пока отсутствует.