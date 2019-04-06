АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились определять болезнь Альцгеймера на ранней стадии по глазам
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Смартфон Xiaomi Pocophone F2 «засветился» на новом рендере

Компания Xiaomi обнародовала новый рендер готовящегося к выпуску смартфона Pocophone F2. Как утверждают источники, аппарат построен на базе топового чипа Snapdragon 855 марки Qualcomm.
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 «засветился» на новом рендере

Мощный процессор, согласно слухам, будет работать с ОЗУ объемом 6-12 ГБ и ПЗУ - на 128 ГБ. Смартфон оснастят камерой с тремя датчиками на 48/20/12 Мп. Ответственность за управление устройством, «засветившимся» на новом рендере, возложат на ОС Android.

Емкость аккумулятора, приготовленного для высокопроизводительного Pocophone F2, составляет 4000 мА•ч. Батарея получит поддержку технологии быстрой подзарядки. Информация о сроках выхода новинки Xiaomi на рынок и ее ценнике пока отсутствует.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ferrari опубликовала видео с
Саша Черно в Instagram перечислила виды
Максим Виторган после разрыва с Ксений
Девушка Романа Гриценко расплакалась во
Глюкоза восхитила идеальной фигурой в
Ольга Рапунцель раскритиковала выбор
Мать Алены Савкиной призналась, что
Ирина Пингвинова призналась в проблемах
Минобороны РФ впервые показало
IPad mini прошел проверку на прочность
Екатерина Стриженова показала своего
Ирина Пинчук хочет набить татуировку на
Смартфон Xiaomi Pocophone F2
Юлия Ковальчук поделилась откровенным
Дарья Пынзарь призналась, что
Названы продлевающие срок службы
Илон Маск официально подтвердил, что
Ирина Шейк снялась в пиджаке на голое
Названы побочные эффекты кетоновой диеты
На Тайване в глазу женщины были
Виктория Токарева: Георгий Данелия
США планируют противопоставить самолету
Михаил Боярский был уверен, что из его
Ученые научились определять болезнь
Xiaomi прекратило поддержку старых
Ученые: Бедность оставляет след в генах
В Великобритании женщина 30 лет прожила
Ксения Бородина в самолетах стала
Ученые обнаружили две
Сын Децла не пришел получить награду
Просмотреть все новости