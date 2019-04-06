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Илон Маск официально подтвердил, что логотип компании Tesla – это нос кота

Илон Маск неожиданно для многих официально подтвердил, что логотип компании Tesla – это нос кота. Предприниматель сделал такое признание 1 апреля, однако лишь сейчас юмор американского инженера многие оценили по достоинству.
Илон Маск официально подтвердил, что логотип компании Tesla – это нос кота

В социальной сетиTwitter один из юзеров поинтересовался у основателя компании SpaceX, правда ли, что лейбл Tesla был «позаимствован» у кота. Миллиардер в ответ решил привести аргумент, опубликовав схематический снимок логотипа и фото животного. Илон Маск также лаконично ответил интересующемуся пользователю «Да».

Однако не все восприняли данную информацию положительно, напомнив аудитории, что изначально лейбл корпорации изображал одну из частей двигателя переменного тока.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:02

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