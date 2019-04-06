Илон Маск официально подтвердил, что логотип компании Tesla – это нос кота
Илон Маск неожиданно для многих официально подтвердил, что логотип компании Tesla – это нос кота. Предприниматель сделал такое признание 1 апреля, однако лишь сейчас юмор американского инженера многие оценили по достоинству.
В социальной сетиTwitter один из юзеров поинтересовался у основателя компании SpaceX, правда ли, что лейбл Tesla был «позаимствован» у кота. Миллиардер в ответ решил привести аргумент, опубликовав схематический снимок логотипа и фото животного. Илон Маск также лаконично ответил интересующемуся пользователю «Да».
Однако не все восприняли данную информацию положительно, напомнив аудитории, что изначально лейбл корпорации изображал одну из частей двигателя переменного тока.
В социальной сетиTwitter один из юзеров поинтересовался у основателя компании SpaceX, правда ли, что лейбл Tesla был «позаимствован» у кота. Миллиардер в ответ решил привести аргумент, опубликовав схематический снимок логотипа и фото животного. Илон Маск также лаконично ответил интересующемуся пользователю «Да».
Однако не все восприняли данную информацию положительно, напомнив аудитории, что изначально лейбл корпорации изображал одну из частей двигателя переменного тока.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:02