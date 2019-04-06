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Oppo выпустит смартфон Reno Light

Китайская компания OPPO Electronics Corporation планирует выпустить смартфон среднего класса Reno Light. Об этом сообщил пресс-секретарь производителя потребительской электроники.
Oppo выпустит смартфон Reno Light

Oppo Reno Light оснащен Full HD дисплеем на 6,5 дюйма и встроенным Touch ID. Функционирует устройство благодаря процессору Snapdragon 710 с ОП на 8 Гб и флеш-памятью на 128 Гб. Емкость батареи - 3680 мАч, также она поддерживает быструю зарядку.

Помимо этого Oppo Reno Light имеет основную двойную камеру на 16 Мп со светодиодной вспышкой. Основой телефона является операционная система Oppo Color.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:26

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