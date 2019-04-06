Oppo выпустит смартфон Reno Light
Китайская компания OPPO Electronics Corporation планирует выпустить смартфон среднего класса Reno Light. Об этом сообщил пресс-секретарь производителя потребительской электроники.
Oppo Reno Light оснащен Full HD дисплеем на 6,5 дюйма и встроенным Touch ID. Функционирует устройство благодаря процессору Snapdragon 710 с ОП на 8 Гб и флеш-памятью на 128 Гб. Емкость батареи - 3680 мАч, также она поддерживает быструю зарядку.
Помимо этого Oppo Reno Light имеет основную двойную камеру на 16 Мп со светодиодной вспышкой. Основой телефона является операционная система Oppo Color.
Oppo Reno Light оснащен Full HD дисплеем на 6,5 дюйма и встроенным Touch ID. Функционирует устройство благодаря процессору Snapdragon 710 с ОП на 8 Гб и флеш-памятью на 128 Гб. Емкость батареи - 3680 мАч, также она поддерживает быструю зарядку.
Помимо этого Oppo Reno Light имеет основную двойную камеру на 16 Мп со светодиодной вспышкой. Основой телефона является операционная система Oppo Color.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:26