Названы побочные эффекты кетоновой диеты
Популярная кетоновая диета, гарантирующая снижение веса, по мнению специалистов, не вполне безопасна. Эксперты назвали семь побочных эффектов этой программы питания, предусматривающей сокращение потребления углеводов.
Их предлагается заменять жирами. Это провоцирует выработку печенью ацетона, ацетоацеатата и бета-гидроксибутирата, вызывающих неприятный запах изо рта. В запущенных случаях резкие ароматы начинают исходить от всего тела. Организму человека требуется время для привыкания к кетоновой диете, поэтому на начальных этапах у многих случаются запоры. Изменения в системе питания могут вызвать симптомы, напоминающие грипп.
В первые недели применения программы может наблюдаться учащенное сердцебиение, связанное с сокращением употребления соли. Потеря минералов вследствие кетоновой диеты нередко приводит к появлению болезненных судорог, ухудшению физических показателей. При данной программе наблюдается снижение толерантности к алкоголю. Специалисты не могут с точностью объяснить причины тому, предполагая, что, печень, занимаясь выработкой кетонов и глюкозы, перестает перерабатывать спиртное.
Их предлагается заменять жирами. Это провоцирует выработку печенью ацетона, ацетоацеатата и бета-гидроксибутирата, вызывающих неприятный запах изо рта. В запущенных случаях резкие ароматы начинают исходить от всего тела. Организму человека требуется время для привыкания к кетоновой диете, поэтому на начальных этапах у многих случаются запоры. Изменения в системе питания могут вызвать симптомы, напоминающие грипп.
В первые недели применения программы может наблюдаться учащенное сердцебиение, связанное с сокращением употребления соли. Потеря минералов вследствие кетоновой диеты нередко приводит к появлению болезненных судорог, ухудшению физических показателей. При данной программе наблюдается снижение толерантности к алкоголю. Специалисты не могут с точностью объяснить причины тому, предполагая, что, печень, занимаясь выработкой кетонов и глюкозы, перестает перерабатывать спиртное.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:44