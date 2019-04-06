Названы побочные эффекты кетоновой диеты





Их предлагается заменять жирами. Это провоцирует выработку печенью ацетона, ацетоацеатата и бета-гидроксибутирата, вызывающих неприятный запах изо рта. В запущенных случаях резкие ароматы начинают исходить от всего тела. Организму человека требуется время для привыкания к кетоновой диете, поэтому на начальных этапах у многих случаются запоры. Изменения в системе питания могут вызвать симптомы, напоминающие грипп.В первые недели применения программы может наблюдаться учащенное сердцебиение, связанное с сокращением употребления соли. Потеря минералов вследствие кетоновой диеты нередко приводит к появлению болезненных судорог, ухудшению физических показателей. При данной программе наблюдается снижение толерантности к алкоголю. Специалисты не могут с точностью объяснить причины тому, предполагая, что, печень, занимаясь выработкой кетонов и глюкозы, перестает перерабатывать спиртное.