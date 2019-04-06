Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Как и любая вещь, автомобиль, безусловно, нуждается в определенном уходе. Эксперты проанализировали основные моменты, которым необходимо уделить внимание в первую очередь.
Необходимо тщательно следить за пробегом, чтобы вовремя поменять масло в двигателе и коробке передач. Это позволит защитить две основные части авто от коррозии и микрочастиц посторонних включений, которые в процессе использования попадают внутрь.
Обязательно необходимо заменять расходные материалы и жидкости, используемые в тормозной и охладительной системе. Своевременная замена «расходников» наилучшим образом сказывается на эффективности автомобиля. Например, от свежести тормозных колодок напрямую зависит безопасность транспортного средства. Еще в автошколах учеников учат перед началом поездки проверять техническую исправность машины. Это позволяет обнаружить мелкие недочеты в состоянии авто и вовремя устранить неисправность, пока она не причинила большого вреда.
Рекомендовано также чаще следить за чистотой своего транспорта. Регулярное мытье обратит внимание на состояние кузова, поможет на ранних стадиях устранить мелкие недочеты. А срок службы некоторых деталей салона заметно возрастет при регулярной обработке специальными косметическими средствами. Важно также внимательно прислушиваться к постороннему шуму, который возникает во время движения. Любой посторонний звук может указывать на поломку.
Необходимо тщательно следить за пробегом, чтобы вовремя поменять масло в двигателе и коробке передач. Это позволит защитить две основные части авто от коррозии и микрочастиц посторонних включений, которые в процессе использования попадают внутрь.
Обязательно необходимо заменять расходные материалы и жидкости, используемые в тормозной и охладительной системе. Своевременная замена «расходников» наилучшим образом сказывается на эффективности автомобиля. Например, от свежести тормозных колодок напрямую зависит безопасность транспортного средства. Еще в автошколах учеников учат перед началом поездки проверять техническую исправность машины. Это позволяет обнаружить мелкие недочеты в состоянии авто и вовремя устранить неисправность, пока она не причинила большого вреда.
Рекомендовано также чаще следить за чистотой своего транспорта. Регулярное мытье обратит внимание на состояние кузова, поможет на ранних стадиях устранить мелкие недочеты. А срок службы некоторых деталей салона заметно возрастет при регулярной обработке специальными косметическими средствами. Важно также внимательно прислушиваться к постороннему шуму, который возникает во время движения. Любой посторонний звук может указывать на поломку.
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:11