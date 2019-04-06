Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей





Необходимо тщательно следить за пробегом, чтобы вовремя поменять масло в двигателе и коробке передач. Это позволит защитить две основные части авто от коррозии и микрочастиц посторонних включений, которые в процессе использования попадают внутрь.Обязательно необходимо заменять расходные материалы и жидкости, используемые в тормозной и охладительной системе. Своевременная замена «расходников» наилучшим образом сказывается на эффективности автомобиля. Например, от свежести тормозных колодок напрямую зависит безопасность транспортного средства. Еще в автошколах учеников учат перед началом поездки проверять техническую исправность машины. Это позволяет обнаружить мелкие недочеты в состоянии авто и вовремя устранить неисправность, пока она не причинила большого вреда.Рекомендовано также чаще следить за чистотой своего транспорта. Регулярное мытье обратит внимание на состояние кузова, поможет на ранних стадиях устранить мелкие недочеты. А срок службы некоторых деталей салона заметно возрастет при регулярной обработке специальными косметическими средствами. Важно также внимательно прислушиваться к постороннему шуму, который возникает во время движения. Любой посторонний звук может указывать на поломку.