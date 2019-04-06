На Тайване в глазу женщины были обнаружены живые пчелы





Недавно в тайванскую больницу обратилась женщина, она пожаловалась на зуд в глазу. Пациентка рассказала врачам, что когда они убирали на кладбище, ей в лицо подул ветер, и осыпало песком или землей. Она промыла глаза водой, однако в вечернее время один начал слезиться и появился зуд.Медики провели осмотр и были удивлены от обнаруженного. У нее в глазнице были живые пчелы. Их изъяли и изучили. Врачи сделали выводы, что на протяжении 4 часов насекомые подкреплялись ее слезами и вызывали воспаление наружной оболочки глаза. Они принадлежали к семейству галиктидов. Известно, что этот вид привлекает человеческий пот.Данный случай считается уникальным в мире.