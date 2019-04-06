Виктория Токарева: Георгий Данелия винил себя в смерти сына





Данелия считал, что из-за чрезмерной занятости на съемках недостаточно внимания уделял наследнику, в результате чего тот стал вести не очень здоровый способ жизни. Однако Токарева уверена, режиссер напрасно видел в смерти Николая свою вину, так как являлся заботливым и любящим отцом.Трагедия с наследником знаменитости, рожденным в гражданском браке кинодеятеля и актрисы Любови Соколовой, произошла около 30 лет назад. 26-летнего мужчину обнаружили мертвым в собственной квартире. Согласно слухам, причиной гибели сына режиссера стало увлечение запрещенными препаратами, есть предположение, что в последние годы жизни он связался с сектой и перестал общаться с родителями.Никто не может точно сказать, из-за чего произошло несчастье, но оно негативно отразилось на моральном состоянии Данелии, сломило его. Соколова полностью погрузилась в материнское горе и выражала свои переживания и одухотворенную грусть в стихах.