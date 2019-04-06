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Ирина Шейк снялась в пиджаке на голое тело в новой откровенной фотосессии

Знаменитая отечественная модель Ирина Шейк восхитила поклонников, представ в новом откровенном образе. Знаменитость решила сняться в коротком пиджаке на голое тело в новой фотосессии.
Ирина Шейк снялась в пиджаке на голое тело в новой откровенной фотосессии

В личном аккаунте Ирины Шейк в Instagram появился очень «горячий» снимок. Звезда подиума и глянца считается одной из наиболее ярких и востребованных моделей, так как ей с легкостью удается одинаково хорошо работать в сложных художественных композициях и весьма провокационных образах. Так, недавно Шейк порадовала многомиллионных подписчиков сексуальным кадром, где запечатлена в черном пиджаке, едва прикрывающем грудь, нижнем белье и туфлях на каблуке.
Ирина Шейк снялась в пиджаке на голое тело в новой откровенной фотосессии

«Скромный» наряд отлично подчеркнул стройную фигуру звезды глянцевых журналов и позволил показать длинные ноги Шейк. Поклонники топ-модели принялись обсуждать внешность любимицы, осыпая ее различными комплиментами: «Ирина, какая же Вы красавица! И даже в таких, вроде бы откровенных фото, читается скромность и трогательная невинность», «Фантастика», «Очень красивая и удивительная».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:53

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