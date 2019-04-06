Юлия Ковальчук поделилась откровенным постельным фото

Экс-участница «Блестящих» не часто радует фанатов подобными снимками, потому пост сразу же набрал популярность. Почитатели ее творчества делились различными комментариями: «А попа красивая!», «Ух, что сегодня ждет Лешу!», «Поп индустрия… Где таланты?», «Попа артистки начинает оголяться, как только ее начинают забывать… Последний шанс привлечь к себе внимание…». Как можно заметить, мнения поклонников неоднозначны.В подписи к фото 36-летняя певица опубликовала пару строчек из своей новой песни. Возможно, этим снимком она старается привлечь внимание к выходу нового трека.Подтянутые формы – свидетельство того, что Юлия Ковальчук часто посещает спортзал. Ранее она писала, что к регулярным занятиям спортом ее мотивируют подруги. Певица также считает, что ей еще есть куда развивать свою внешность, и до идеала пока далеко.