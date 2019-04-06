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В Великобритании женщина 30 лет прожила с контактной линзой в глазу

В Великобритании женщина обратилась к врачам из-за неприятных ощущений в глазу, после чего специалисты обнаружили у нее кисту. Когда новообразование было удалено, стало понятно, что пациентка 30 лет прожила с контактной линзой в глазу.
В Великобритании женщина 30 лет прожила с контактной линзой в глазу

В 14-летнем возрасте жительница Великобритании получила травму во время игры в бадминтон, тогда ей в глаз попал волан. Пациентка в то время носила контактную линзу RGP, которая так и не была обнаружена. Предполагалось, что она выпала и потерялась. Однако на самом деле линза застряла в глазу на 28 лет. В то время, как отмечают исследователи, была некоторая опухоль, но вскоре она уменьшилась - и у семьи действительно не было никаких оснований подозревать, что линза все еще находится в глазу.

42-летняя пациентка обратилась в клинику только недавно, где ей сделали МРТ и обнаружили в глазу кисту диаметром 6 мм. Во время операции врачи вскрыли кисту, внутри нее оказалась разорванная линза.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:37

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