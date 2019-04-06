АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились определять болезнь Альцгеймера на ранней стадии по глазам
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

США планируют противопоставить самолету Су-35С истребитель F-15X

Вооруженные силы США планируют заняться модернизацией истребителей и представить модель нового поколения F-15X. Данный самолет в Пентагоне позиционируют как главного конкурента для российского лайнера Су-35С.
США планируют противопоставить самолету Су-35С истребитель F-15X

Издание The Drive пишет, что американские ВВС делают ставку на F-15X в борьбе с самолетом Сухого, так как истребители пятого поколения не оправдали возложенных на них надежд: F-35 оказался ненадежным, а F-22 – слишком дорогим. Воздушное судно F-15X, оснащенное радаром с фазированной решеткой, обойдется намного дешевле, нежели предыдущие модели. Модернизированный истребитель уступит F-35 пятой генерации лишь по степени скрытности. В Пентагоне отказываются от производства и использования F-22 из-за дорогого обслуживания. На час полета данного самолета приходится тратить на $10 000 больше, чем за такой же отрезок времени, проведенный в воздухе F-15X.

Предположительно, модернизированный лайнер будет работать в связке с новыми истребителями, и ее в США называют «убийственной» для Су-35С. Новой тактикой американских ВВС может стать звено из головных F-35, направленных на обнаружение российских самолетов и передачу координат цели F-15X, которые будут их уничтожать при поддержке F-22.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы побочные эффекты кетоновой диеты
На Тайване в глазу женщины были
Виктория Токарева: Георгий Данелия
США планируют противопоставить самолету
Михаил Боярский был уверен, что из его
Ученые научились определять болезнь
Xiaomi прекратило поддержку старых
Ученые: Бедность оставляет след в генах
В Великобритании женщина 30 лет прожила
Ксения Бородина в самолетах стала
Ученые обнаружили две
Сын Децла не пришел получить награду
Volkswagen готовит новый купеобразный
Ученые: Страусы и киви разучились
В Малайзии найдено самое высокое в мире
Жасмин призналась, что хотела уйти от
Пентагон признал, что эксплуатировал
В Англии была найдена золотая монета с
Motorola P40 Play получил дисплей с
«Земфира уже не та»: Поклонники певицы
Компания Lenovo выпустила бюджетный
Елена Корикова перестала сниматься в
Ford продемонстрировал гибридный
«Недоволен внешностью»: Филипп Киркоров
Ученые создали способные вырасти на
В Усть-Таркском и Убинском районах
Xiaomi дарит авиабилеты российским
Декретный отпуск позволил Юлии
Электрокар Tesla Model X прошел
Ученые: В борьбе с диабетом второго
Просмотреть все новости