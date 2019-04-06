США планируют противопоставить самолету Су-35С истребитель F-15X





Издание The Drive пишет, что американские ВВС делают ставку на F-15X в борьбе с самолетом Сухого, так как истребители пятого поколения не оправдали возложенных на них надежд: F-35 оказался ненадежным, а F-22 – слишком дорогим. Воздушное судно F-15X, оснащенное радаром с фазированной решеткой, обойдется намного дешевле, нежели предыдущие модели. Модернизированный истребитель уступит F-35 пятой генерации лишь по степени скрытности. В Пентагоне отказываются от производства и использования F-22 из-за дорогого обслуживания. На час полета данного самолета приходится тратить на $10 000 больше, чем за такой же отрезок времени, проведенный в воздухе F-15X.Предположительно, модернизированный лайнер будет работать в связке с новыми истребителями, и ее в США называют «убийственной» для Су-35С. Новой тактикой американских ВВС может стать звено из головных F-35, направленных на обнаружение российских самолетов и передачу координат цели F-15X, которые будут их уничтожать при поддержке F-22.