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Михаил Боярский был уверен, что из его дочери Лизы «ни черта не получится»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский на своей странице в Instagram откровенно рассказал о семье. Он был уверен, что из его дочери Лизы «ни черта не получится».
Михаил Боярский был уверен, что из его дочери Лизы «ни черта не получится»

Известно, что 69-летний Михаил Боярский уже около 45 лет женат на Ларисе Луппиан, которая родила ему двоих детей. Недавно в одной из социальных сетей он откровенно рассказал о своей семье. Певец очень благодарен своей супруге, ведь она пожертвовала актерской карьерой и посвятила жизнь воспитанию наследников, а сам он иногда забирал их из школы и гулял с ними.

Относительно учебы, Михаил Боярский был уверен, что дочь Лиза вряд ли добьется успеха, ведь часто получала плохие оценки. Он считал, что главное - здоровье. После того, как наследница актера поступила в театральный вуз, он поменял свои взгляды о ней.

На данный момент дети «мушкетера» занимаются актерской деятельностью. В свои 33 Елизавета Боярская уже имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации. Около 10 лет она замужем за Максимом Матвеевым, которому родила двоих наследников. Что касается сына Боярского, 39-летний Сергей Боярский является депутатом Госдумы. Он в браке уже более 20 лет.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:04

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