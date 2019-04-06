Xiaomi прекратило поддержку старых моделей Redmi





Производители решили оптимизировать свою работу и сосредоточиться больше на обновлении более свежих моделей. 4 апреля эти изменения в политике компании вступили в силу.Тестовые обновления выходили каждую неделю, а стабильные – один раз в два месяца. Изменения коснулись моделей Redmi 3S и 3X, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note Pro, серии Redmi 4, Redmi Note 4 и Redmi 4A. Некоторые из этих устройств уже сняты с производства, поэтому руководство компании и сочло нецелесообразной трату производственных ресурсов на их поддержку.Владельцам телефонов рекомендовано не пропускать стабильные обновления, чтобы их телефоны продолжали хорошо работать. Стоит помнить, использование старых систем – действия против собственной безопасности. Регулярные обновления позволят устранить недочеты ПО и сделать работу более эффективной.