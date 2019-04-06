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Xiaomi прекратило поддержку старых моделей Redmi

Руководство Xiaomi приняло решение остановить выпуск тестовых обновлений для устаревших моделей смартфонов. Сообщается, что это коснется моделей, выпущенных более двух лет назад.
Xiaomi прекратило поддержку старых моделей Redmi

Производители решили оптимизировать свою работу и сосредоточиться больше на обновлении более свежих моделей. 4 апреля эти изменения в политике компании вступили в силу.

Тестовые обновления выходили каждую неделю, а стабильные – один раз в два месяца. Изменения коснулись моделей Redmi 3S и 3X, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note Pro, серии Redmi 4, Redmi Note 4 и Redmi 4A. Некоторые из этих устройств уже сняты с производства, поэтому руководство компании и сочло нецелесообразной трату производственных ресурсов на их поддержку.

Владельцам телефонов рекомендовано не пропускать стабильные обновления, чтобы их телефоны продолжали хорошо работать. Стоит помнить, использование старых систем – действия против собственной безопасности. Регулярные обновления позволят устранить недочеты ПО и сделать работу более эффективной.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:50

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