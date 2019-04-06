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Ксения Бородина в самолетах стала впадать в панику

Мы уже сообщали, что ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина слетала на короткий отдых в Париж.

Надо сказать, что в Францию девушка отправлялась с подружками на частном самолете.
Ксения Бородина в самолетах стала впадать в панику

У себя в Instagram Ксения выложила живописные фото маленьких французских каникул, которые уже оценили подписчики.

И вот, когда надо было улетать обратно в Россию, Ксюша сильно занервничала. Девушка рассказала, что не поймёт, откуда у неё взялась аэрофобия, ведь раньше она никогда этот страх перед небом не испытывала.

Бородина отмечает, что сегодня её просто "трясёт" от мысли про полет. Тут же она спросила фолловеров, а боятся ли они летать на самолёте.
Ксения Бородина в самолетах стала впадать в панику

Кстати, жена Курбана Омарова рассказала, что сегодня при малейшей турбулентности впадает в панику и сразу думает о плохом.

Многочисленные комментаторы рассказали свои истории, связанные с полетами. Кто-то успокаивал ведущую телестройки, а кто-то поведал, что тоже немножко побаивается самолетов. А были такие, кто сказал, что у Ксении Бородиной просто-напросто расшатались нервы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25

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