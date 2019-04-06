Ксения Бородина в самолетах стала впадать в панику

Надо сказать, что в Францию девушка отправлялась с подружками на частном самолете.У себя в Instagram Ксения выложила живописные фото маленьких французских каникул, которые уже оценили подписчики.И вот, когда надо было улетать обратно в Россию, Ксюша сильно занервничала. Девушка рассказала, что не поймёт, откуда у неё взялась аэрофобия, ведь раньше она никогда этот страх перед небом не испытывала.Бородина отмечает, что сегодня её просто "трясёт" от мысли про полет. Тут же она спросила фолловеров, а боятся ли они летать на самолёте.Кстати, жена Курбана Омарова рассказала, что сегодня при малейшей турбулентности впадает в панику и сразу думает о плохом.Многочисленные комментаторы рассказали свои истории, связанные с полетами. Кто-то успокаивал ведущую телестройки, а кто-то поведал, что тоже немножко побаивается самолетов. А были такие, кто сказал, что у Ксении Бородиной просто-напросто расшатались нервы.