Volkswagen готовит новый купеобразный кроссовер Tayron





Модели Volkswagen очень востребованы на китайском рынке, они находятся на ступень выше Tiguan. К примеру, за последнее полугодие в Поднебесной было реализовано около 33 000 авто.Относительно купеобразного Volkswagen Tayron, можно предположить, что кроссовер станет меньше в длине и получит покатую крышу. Известно, что его размеры 4590х1860х1660 мм.Стандартная комплектация Volkswagen Tayron Coupe включает в себя бензиновый турбированный двигатель TSI объемом 2,0 литра и мощностью 186/220 «лошадей», семиступенчатую автоматическую коробку переключения передач и передний привод.Салон Volkswagen Tayron получит цифровую приборку, 9 подушек безопасности, систему запуска мотора с кнопки, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с тачскрином. Также будет доступна светодиодная оптика и камеры кругового обзора. Информации о стоимости новинки пресс-служба немецкой марки еще не предоставила.