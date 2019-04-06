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Volkswagen готовит новый купеобразный кроссовер Tayron

Немецкая автомобильная марка Volkswagen готовит к выпуску новый купеобразный кроссовер Tayron, представленный пока только для китайского рынка. Трансформация будет продемонстрирована уже в этом месяце в рамках международного мотор-шоу в Шанхае.
Volkswagen готовит новый купеобразный кроссовер Tayron

Модели Volkswagen очень востребованы на китайском рынке, они находятся на ступень выше Tiguan. К примеру, за последнее полугодие в Поднебесной было реализовано около 33 000 авто.

Относительно купеобразного Volkswagen Tayron, можно предположить, что кроссовер станет меньше в длине и получит покатую крышу. Известно, что его размеры 4590х1860х1660 мм.

Стандартная комплектация Volkswagen Tayron Coupe включает в себя бензиновый турбированный двигатель TSI объемом 2,0 литра и мощностью 186/220 «лошадей», семиступенчатую автоматическую коробку переключения передач и передний привод.

Салон Volkswagen Tayron получит цифровую приборку, 9 подушек безопасности, систему запуска мотора с кнопки, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с тачскрином. Также будет доступна светодиодная оптика и камеры кругового обзора. Информации о стоимости новинки пресс-служба немецкой марки еще не предоставила.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:53

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