В Усть-Таркском и Убинском районах Новосибирской области выявлены грубые нарушения в организации детского питания
После многочисленных жалоб прокуратура совместно с ВБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проверила организацию питания в детских столовых Усть-Таркского района Новосибирской области. Результаты удручают.
По итогам проверки стало известно, что в двух детсадах и семи районных школах организаторы питания игнорировали санитарные нормы. Они не соблюдали правила хранения готового питания и нарушали нормы контроля готовой продукции. На все эти нарушения администрация детских садов и школ попросту закрывала глаза.
Руководители детских учреждений, в которых обнаружились нарушения, были оштрафованы на общую суму 27 тысяч рублей. Также прокуратура вынесла девять представлений.
Аналогичная проверка ранее прошла в Убинском районе Новосибирской области. В пяти образовательных учреждениях были выявлены нарушения в организации хранения продуктов. Кроме того, в школьных столовых использовалась посуда с поврежденной эмалью и отсутствовало меню. По факту нарушений в отношении девяти должностных лиц начато административное производство.
По итогам проверки стало известно, что в двух детсадах и семи районных школах организаторы питания игнорировали санитарные нормы. Они не соблюдали правила хранения готового питания и нарушали нормы контроля готовой продукции. На все эти нарушения администрация детских садов и школ попросту закрывала глаза.
Руководители детских учреждений, в которых обнаружились нарушения, были оштрафованы на общую суму 27 тысяч рублей. Также прокуратура вынесла девять представлений.
Аналогичная проверка ранее прошла в Убинском районе Новосибирской области. В пяти образовательных учреждениях были выявлены нарушения в организации хранения продуктов. Кроме того, в школьных столовых использовалась посуда с поврежденной эмалью и отсутствовало меню. По факту нарушений в отношении девяти должностных лиц начато административное производство.
Общество
Добавил: admin Вчера, 23:26