Смартфон Blackview A60 будет доступен к покупке всего за 49,99 долларов





Компания Blackview представила вниманию видеодемонстрацию нового бюджетного смартфона А60. В ролике видно, что в комплект устройства входят кабель для синхронизации micro-USB, адаптер питания, силиконовый чехол, защитная пленка и руководство пользователя. Телефон будет доступен в трех цветах.Относительно характеристик Blackview A60, он будет оснащен дисплеем на 6,1 дюйма с каплевидным вырезом, батареей емкостью 4080 мАч и тонкими рамками. Основная двойная камера получит 13-мегапиксельное разрешение основного узла. Функционирует смартфон на основе ОС Android 8.1 Oreo с 16 ГБ основной памяти.Сначала бюджетный телефон Blackview A60 стоил 69,99 долларов, но теперь он доступен покупателю на 20 долларов дешевле.