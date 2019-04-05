Сосо Павлиашвили сделал предложение любимой женщине спустя 20 лет отношений





Ирина Патлах в молодости была скромной, воспитанной девушкой, без вредных привычек и Павлиашвили сначала не поверил в существование такой девушки. Мужчина позвал ее петь и танцевать к себе в коллектив.Первое время артист буквально уговаривал любимую уйти от него, но также он заметил, что избранница благотворно влияет на его здоровье. Только благодаря Патлах, со слов самого артиста, ему удалось избавиться от эпилептических приступов, ставших последствиями аварии, случившейся в 90-х. И лишь четыре года назад звезда предложил руку и сердце женщине во время концерта. Ирина Патлах говорит, что они просто боялись потерять счастье, а официальный брак долго не вписывался в их идеальные отношения.