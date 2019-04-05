АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стакан любого алкоголя в день повышает риск возникновения инсульта
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

Анна Семенович показала поклонникам своих родителей

Певица Анна Семенович показала в микроблоге Instagram поклонникам своих родителей. Знаменитость спросила фолловеров, на кого она больше похожа – на отца или мать.
Анна Семенович показала поклонникам своих родителей

По словам Анны Семенович, она отлично провела время в компании родных людей. Поклонников тронуло, что певица попросила одного – здоровья для своих родителей. Поэтому фолловеры пожелали в комментариях им долгих лет жизни и всего самого хорошего. Они отметили, что Анне Семенович очень повезло и у нее замечательная семья.

На снимке артистка позирует с самыми родными людьми. Мнения поклонников по поводу схожести артистки с родными разделились. Одни считают, что певица – копия матери, а другие – отца. Многие сошлись во мнении, что стать и фигура Анне Семенович однозначно достались от мамы. При этом подписчики обратили внимание на то, что бюст у исполнительницы явно не силиконовый, так как выдающиеся формы достались ей в наследство от родительницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрокар Tesla Model X прошел
Ученые: В борьбе с диабетом второго
Сосо Павлиашвили сделал предложение
Астронавты «Аполлона» собрались в честь
Смартфон Blackview A60 будет доступен к
Анна Семенович показала поклонникам
Учёные предложили определять риск
Ляйсан Утяшева любит чувствовать себя
Аксенов: Крым не станет вводить в этом
Шарлиз Терон призналась, что одинока
«Духовная смерть страшнее физической»:
Разработчик Mortal Kombat 11 рассказал
«Лишали телефона и интернета на
В Антарктиде ученые нашли убивающую
«Заряженный» Mercedes-AMG CLA 35
Составлен ТОП-5 способов увеличить
Ученые раскрыли простые методы снижения
Супругу звезды «Дома-2» Андрея Чуева
Ученые: Растения могут останавливать
Марина Африкантова призналась, что
Военный эксперт назвал установку ЗРК
Дмитрий Дмитренко рассказал, что у его
В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая
Ученые: Стакан любого алкоголя в день
Лолита Милявская после женитьбы
Ученые: Продукты с клетчаткой
В Москве из тела мужчины извлекли
В Москве мужчина изнасиловал 14-летнюю
В Перу обнаружены останки древнего
Эвелине Бледанс 50 лет: Интересные
Просмотреть все новости