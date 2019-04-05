Анна Семенович показала поклонникам своих родителей

По словам Анны Семенович, она отлично провела время в компании родных людей. Поклонников тронуло, что певица попросила одного – здоровья для своих родителей. Поэтому фолловеры пожелали в комментариях им долгих лет жизни и всего самого хорошего. Они отметили, что Анне Семенович очень повезло и у нее замечательная семья.На снимке артистка позирует с самыми родными людьми. Мнения поклонников по поводу схожести артистки с родными разделились. Одни считают, что певица – копия матери, а другие – отца. Многие сошлись во мнении, что стать и фигура Анне Семенович однозначно достались от мамы. При этом подписчики обратили внимание на то, что бюст у исполнительницы явно не силиконовый, так как выдающиеся формы достались ей в наследство от родительницы.