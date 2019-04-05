Учёные предложили определять риск сердечных заболеваний по числу отжиманий от пола





Исследователи подсчитали, что у мужчины средних лет, делающего подряд свыше 40 таких отжиманий, риск сердечных заболеваний на 96 % меньше, чему у его ровесников, не способных отжаться от пола и десяти раз. Однако специалисты сделали оговорку: их научная работа носила наблюдательный характер, она не доказывает, будто выполнение данного физического упражнения каким-либо образом дополнительно укрепит мышечный орган.Иными словами, если не вполне здоровый мужчина начнёт интенсивно отжиматься от пола, вовсе не обязательно, что через несколько лет у него снизится вероятность возникновения сердечного заболевания. Возможно, способность человека выполнять большое количество данных упражнений просто свидетельствует о здоровье его сердца.