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Учёные предложили определять риск сердечных заболеваний по числу отжиманий от пола

Учёные из США предложили определять риск сердечных заболеваний у человека по количеству отжиманий от пола, которые он способен сделать. Чем это число выше – тем здоровее «мотор».
Учёные предложили определять риск сердечных заболеваний по числу отжиманий от пола

Исследователи подсчитали, что у мужчины средних лет, делающего подряд свыше 40 таких отжиманий, риск сердечных заболеваний на 96 % меньше, чему у его ровесников, не способных отжаться от пола и десяти раз. Однако специалисты сделали оговорку: их научная работа носила наблюдательный характер, она не доказывает, будто выполнение данного физического упражнения каким-либо образом дополнительно укрепит мышечный орган.

Иными словами, если не вполне здоровый мужчина начнёт интенсивно отжиматься от пола, вовсе не обязательно, что через несколько лет у него снизится вероятность возникновения сердечного заболевания. Возможно, способность человека выполнять большое количество данных упражнений просто свидетельствует о здоровье его сердца.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:21

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