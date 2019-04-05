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Ученые: В борьбе с диабетом второго типа и ожирением поможет куркума

Ученые-эндокринологи, которые работают в Университете Колумбии, установили, что в борьбе с диабетом второго типа и ожирением поможет куркума. Специалисты Центра Диабета Наоми Берри решили проверить, как эта знаменитая индийская специя повлияет на пациентов с данными заболеваниями.
Ученые: В борьбе с диабетом второго типа и ожирением поможет куркума

Ранее было известно о том, что куркуму широко применяют для того, чтобы уменьшить боль, залечить раны и снять воспалительный процесс. Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых изучили результаты тестов пациентов на уровень глюкозы и инсулина в крови. Специалисты добавили в рацион питания лабораторных грызунов куркуму. Спустя некоторое время эндокринологи сделали выводы, что подопытные мыши стали менее восприимчивы к тому, что у них развивается диабет второго типа.

Также ученые установили, что у грызунов, получающих в пище куркуму, уменьшилось воспаление в печени и жировых тканях. По словам американских специалистов, в данной специи содержится антиоксидантный компонент куркумин, который нормализует выработку инсулина в организме. Он существенно снижает массу тела человека, даже невзирая на калорийность пищи. Ограничений в дозе потребления куркумы нет, но нормой считается 12 граммов в день.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:41

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