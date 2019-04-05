Ученые: В борьбе с диабетом второго типа и ожирением поможет куркума





Ранее было известно о том, что куркуму широко применяют для того, чтобы уменьшить боль, залечить раны и снять воспалительный процесс. Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых изучили результаты тестов пациентов на уровень глюкозы и инсулина в крови. Специалисты добавили в рацион питания лабораторных грызунов куркуму. Спустя некоторое время эндокринологи сделали выводы, что подопытные мыши стали менее восприимчивы к тому, что у них развивается диабет второго типа.Также ученые установили, что у грызунов, получающих в пище куркуму, уменьшилось воспаление в печени и жировых тканях. По словам американских специалистов, в данной специи содержится антиоксидантный компонент куркумин, который нормализует выработку инсулина в организме. Он существенно снижает массу тела человека, даже невзирая на калорийность пищи. Ограничений в дозе потребления куркумы нет, но нормой считается 12 граммов в день.