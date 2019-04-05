Разработчик Mortal Kombat 11 рассказал о виртуальных предметах, сотрудничестве с Marvel и секретах вселенной





По словам создателя Mortal Kombat 11 Эда Буна, сначала игрокам будут доступны 25 персонажей, а после релиза их станет больше 30. На старте не будет лутбоксов, Quick Time Events в сюжетной кампании и кроссплея между PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. Однако вариантов концовки несколько, легкие фаталити и 60 FPS в версии для Switch.Эд Бун также рассказал, что во вселенной MK11 главная антагонистка Кроника будет женщиной, а убить выстрелом в голову теперь можно любого персонажа. Исключением является только Рейден.Разработчик общался с Marvel насчет файтинга по вселенной или игры в духе Marvel vs. DC. Сценарий фильма по мотивам МК уже готов. Бун говорит, что если он попадет в нужные руки, получится достойная кинолента.