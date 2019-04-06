Motorola P40 Play получил дисплей с каплевидным вырезом и двойную основную камеру





Motorola P40 Play станет бюджетным смартфоном с энергоемкой батареей и корпусом. Новинка получит экран широкого формата на 5, 6 дюйма с каплевидным вырезом и немаленьким «подбородком». На задней панели аппарата расположится двойная основная камера на 13 мегапикселей, Touch ID с фирменным товарным знаком производителя и динамик в нижнем левом углу."Качелька" регулировки громкости и кнопка питания разместятся на боковой панели справа, разъем для наушников - сверху, а для зарядки - снизу. Даты премьеры, стоимости и других деталей гаджета еще нет.