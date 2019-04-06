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Motorola P40 Play получил дисплей с каплевидным вырезом и двойную основную камеру

Американская компания Motorola Inc. занимается разработкой новой модели смартфона P40 Play. От инсайдера известно, что устройство получит двойную основную камеру и экран с каплевидным вырезом.
Motorola P40 Play получил дисплей с каплевидным вырезом и двойную основную камеру

Motorola P40 Play станет бюджетным смартфоном с энергоемкой батареей и корпусом. Новинка получит экран широкого формата на 5, 6 дюйма с каплевидным вырезом и немаленьким «подбородком». На задней панели аппарата расположится двойная основная камера на 13 мегапикселей, Touch ID с фирменным товарным знаком производителя и динамик в нижнем левом углу.

"Качелька" регулировки громкости и кнопка питания разместятся на боковой панели справа, разъем для наушников - сверху, а для зарядки - снизу. Даты премьеры, стоимости и других деталей гаджета еще нет.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:41

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