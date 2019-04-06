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Пентагон признал, что эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora

В официальном пресс-релизе, выпущенном Минобороны, Пентагон признал, что в 1993-2018 годах эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora. Представитель Люк Ментир отметил, что рассекречивание этого летательного аппарата означает то, что его больше не будут использовать. Поэтому вскоре состоятся показательные выступления пилотируемого самолета стратегической разведки.
Пентагон признал, что эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora

RS-85 Aurora оснащен реактивным прямоточным двигателем, он может работать на таких скоростях и высотах, которые недоступны другим летательным аппаратам. Самолет мог развивать скорость, превышающую 6 Махов, а также мог похвастаться усовершенствованными датчиками. Благодаря суперсовременному освещению RS-85 Aurora был невидим для человека, даже если находился у него над головой. Это свойство достигалось из-за использования технологии инфракрасного и визуального светового спектра.

По некоторым данным, Пентагон собирается списать пять самолетов. Один из них планируют доставить в Нацмузей ВВС США, расположенный в Дейтоне в штате Огайо.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:43

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