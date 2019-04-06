Пентагон признал, что эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora
В официальном пресс-релизе, выпущенном Минобороны, Пентагон признал, что в 1993-2018 годах эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora. Представитель Люк Ментир отметил, что рассекречивание этого летательного аппарата означает то, что его больше не будут использовать. Поэтому вскоре состоятся показательные выступления пилотируемого самолета стратегической разведки.
RS-85 Aurora оснащен реактивным прямоточным двигателем, он может работать на таких скоростях и высотах, которые недоступны другим летательным аппаратам. Самолет мог развивать скорость, превышающую 6 Махов, а также мог похвастаться усовершенствованными датчиками. Благодаря суперсовременному освещению RS-85 Aurora был невидим для человека, даже если находился у него над головой. Это свойство достигалось из-за использования технологии инфракрасного и визуального светового спектра.
По некоторым данным, Пентагон собирается списать пять самолетов. Один из них планируют доставить в Нацмузей ВВС США, расположенный в Дейтоне в штате Огайо.
RS-85 Aurora оснащен реактивным прямоточным двигателем, он может работать на таких скоростях и высотах, которые недоступны другим летательным аппаратам. Самолет мог развивать скорость, превышающую 6 Махов, а также мог похвастаться усовершенствованными датчиками. Благодаря суперсовременному освещению RS-85 Aurora был невидим для человека, даже если находился у него над головой. Это свойство достигалось из-за использования технологии инфракрасного и визуального светового спектра.
По некоторым данным, Пентагон собирается списать пять самолетов. Один из них планируют доставить в Нацмузей ВВС США, расположенный в Дейтоне в штате Огайо.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:43