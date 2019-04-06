Пентагон признал, что эксплуатировал секретный сверхсамолет RS-85 Aurora





RS-85 Aurora оснащен реактивным прямоточным двигателем, он может работать на таких скоростях и высотах, которые недоступны другим летательным аппаратам. Самолет мог развивать скорость, превышающую 6 Махов, а также мог похвастаться усовершенствованными датчиками. Благодаря суперсовременному освещению RS-85 Aurora был невидим для человека, даже если находился у него над головой. Это свойство достигалось из-за использования технологии инфракрасного и визуального светового спектра.По некоторым данным, Пентагон собирается списать пять самолетов. Один из них планируют доставить в Нацмузей ВВС США, расположенный в Дейтоне в штате Огайо.