Шарлиз Терон призналась, что одинока уже 10 лет





Во время презентации новой кинокартины, в которой принимает участие Терон, звезда призналась в своем одиночестве и возможности набраться мужества и «подойти к ней». Партнер по фильму подтвердил слова актрисы.Недавно ходили слухи о романе Терон и Питта, но они не подтвердились. Самые длительные отношения артистки - 8 лет со Стюартом Таунсендом, закончившиеся расставанием.