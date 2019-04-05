Шарлиз Терон призналась, что одинока уже 10 лет
Шарлиз Терон сделала заявления, что одинока уже десять долгих лет. Актриса предлагает завоевать её внимание, ведь она на данный момент доступна как никогда.
Во время презентации новой кинокартины, в которой принимает участие Терон, звезда призналась в своем одиночестве и возможности набраться мужества и «подойти к ней». Партнер по фильму подтвердил слова актрисы.
Недавно ходили слухи о романе Терон и Питта, но они не подтвердились. Самые длительные отношения артистки - 8 лет со Стюартом Таунсендом, закончившиеся расставанием.
Во время презентации новой кинокартины, в которой принимает участие Терон, звезда призналась в своем одиночестве и возможности набраться мужества и «подойти к ней». Партнер по фильму подтвердил слова актрисы.
Недавно ходили слухи о романе Терон и Питта, но они не подтвердились. Самые длительные отношения артистки - 8 лет со Стюартом Таунсендом, закончившиеся расставанием.
ШоуБиз
Добавил: Котова Алена Сегодня, 19:58