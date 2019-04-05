«Духовная смерть страшнее физической»: Мария Шукшина поделилась размышлениями на тему войны

Мария Шукшина поделилась с поклонниками в Instagram размышлениями на тему войны. Знаменитость радуется, что нынешнее поколение не знает войны и приводит строки из своего любимого стихотворения.Мария Шукшина опубликовала фото со съемок в военной форме, подписав, что большое счастье - не знать войны. Однако, по мнению звезды, «духовная смерть страшнее физической», поэтому нам ну нужно бросать поле духовного сражения.Далее актриса привела стихотворение Бетхеева на один из стихов Евангелия, подписав хештегом «мир всем».