«Лишали телефона и интернета на неделю»: Елизавета Пескова рассказала о наказаниях за ошибки в школе

Наследница пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова начала осваивать иностранный язык в первом классе. Однако в школе, где этот предмет в большинстве случаев преподают «советские бабушки», его невозможно изучить досконально. За 11 лет в общеобразовательном учреждении овладеть английским или французским без занятий самостоятельно и с репетитором, без практики не получится. Особенно наследница дипломата полюбила языки в МГУ, где повстречала профессионального педагога.Автор поста вспоминает, как строги к ней были родители, Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская. Они заставляли 10-летнюю дочь ежедневно запоминать по 20 английских и такое же количество французских слов, самостоятельно выбранных из книги и записанных в транскрипции. Если девочка не выполняла задание или делала 2-3 ошибки, ее наказывали, лишая интернета и мобильного телефона на неделю. Повзрослев, наследница пресс-секретаря поняла, как важно знать языки, а изучить их можно только при собственном желании и упорстве.