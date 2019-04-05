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В Антарктиде ученые нашли убивающую людей маску Хищника

В СМИ появилась информация о том, что в Антарктиде поблизости станции Восток, в январе этого года упал метеорит. Внутри него полярники обнаружили маску Хищника, убивающую людей.
В Антарктиде ученые нашли убивающую людей маску Хищника

Экспедиция, которая прибыла на место падения метеорита, обнаружила кратер, глубина и диаметр которого были 150 и 600 метров соответственно. Камень весил 200 килограммов, поэтому его смог поднять только специальный кран. На станции, куда доставили метеорит, геологи хотели взять образцы данного минерала, но он неожиданно осыпался и раскололся пополам. Внутри камня оказалась металлическая маска, которая напоминала египетский погребальный аксессуар. Ученые отметили, что она излучает радиошум и имеет «третий глаз» на лбу.

Полярники решили примерить найденную маску. Один из них сообщил, что теперь может читать мысли коллег. Когда специалист надел маску, то его голова покрылась золотистой аурой. Взглядом он мог перемещать предметы по комнате, а потом внезапно взлетел к потолку, маска сорвалась и он упал замертво на пол. Еще один смельчак, примеривший этот артефакт, стал просвечиваться, словно на рентгене. Вскоре его голова взорвалась.

Полярники сообщили о случившемся и маску на военном борту-сейфе доставили в Москву. По некоторым данным, на данный момент артефакт находится на Урале в российской подземной лаборатории.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:34

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