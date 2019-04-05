«Заряженный» Mercedes-AMG CLA 35 представлен на первом тизере





«Горячий» Mercedes-AMG CLA 35, как и авто A 35, доступное в кузове хэтчбек и седан, оснащен бензиновым 2,0-литровым турбодвигателем V4 на 306 л. с. в комплекте с 7-диапазонной АКПП, имеющей два сцепления. «Заряженная» модель получила полный привод.Четырехдверный «заряженный» автомобиль А-класса набирает первую «сотню» за 4,8 с, отставая от «пятидверки» на 0,1 с. Новый Mercedes-AMG CLA 35, представленный на тизере, способен разгоняться до 250 км/ч. «Горячую» машину, как предполагают эксперты, разработчики покажут в середине апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке.