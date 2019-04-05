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Составлен ТОП-5 способов увеличить объем багажника

Эксперты составили ТОП-5 способов увеличить объем багажного отдела автомобиля. Статью соответствующего содержания опубликовало одно из авторитетных интернет-изданий.
Составлен ТОП-5 способов увеличить объем багажника

Лидером среди способов увеличения багажника стало использование докатки вместо полноразмерного запасного колеса. В результате объем станет больше на 8-10 сантиметров. Однако это рискованно для дорог России.

Следующее, что можно сделать, - перевернуть запаску. В большинстве машин она расположена наружной стороной вверх. Если ее перевернуть, то с противоположной стороны останется незаполненное место полой части.

Замыкает тройку сдвиг запаски за счет крепления. Данную хитрость часто используют владельцы российских авто. Если зафиксировать запаску там, где крепится болт, а не через центральное отверстие колеса, то места в багажном отделе станет больше.

Следующее, что можно сделать, - сдвинуть задние сидения. Если в машине только два пассажира, можно вовсе снять второй ряд, либо просто переместить максимально вперед, если доступна такая функция.

Последнее в данном рейтинге - приобрести багажник на крышу. Стоимость пластикового автобокса в РФ варьируется от 5 до 7 тысяч рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:10

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