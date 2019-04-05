Ученые раскрыли простые методы снижения вероятности развития диабета 2-го типа





Повышает риск инсультов и возникновения гипертонии и проблем с сердцем, тесно связанных с диабетом 2-го типа, употребление соли в больших количествах. Очень важно контролировать объем продукта, поступающего в организм, как и следить за потреблением крахмалистых углеводов и жиров. Медики рекомендуют придерживаться диеты Дукана – четырехнедельной программы, предусматривающей включение в рацион продуктов с низким содержанием указанных компонентов. Метод поможет избавиться от лишнего веса и снизить риск развития опасного недуга.Одним из обязательных условий профилактики диабета 2-го типа является периодическая проверка уровня холестерина и глюкозы в крови. Людям из группы риска следует избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, включая белый хлеб, некоторые виды хлопьев для завтрака, картофель. Диабет 2-го типа, напоминают эксперты, сопровождается частым мочеиспусканием, неутолимой жаждой, ухудшением зрения, необоснованной потерей веса.