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Жасмин призналась, что хотела уйти от Илана Шора из-за его ревности

Российская исполнительница Жасмин призналась, что в одно время хотела уйти от супруга Илана Шора из-за его ревности. Об этом она рассказала сотрудникам СМИ в одном из своих интервью.
Жасмин призналась, что хотела уйти от Илана Шора из-за его ревности

Брак 41-летней певицы Жасмин и 32-летнего политика Илана Шора длиться уже восемь лет. У пары растет 7-летняя наследница Маргарита и 3-летний сын Мирон. Заслуженная артистка Российской Федерации рассказала журналистам, что не всегда в их отношениях было все гладко.

По словам Жасмин, до того, как она официально вышла замуж второй раз, возлюбленный изводил ее своей ревностью. Также она добавила, что хотела расстаться с ним в тот момент, ведь жить в постоянном стрессе невыносимо.

Интересно, что после свадьбы в 2011 году Илан Шор полностью изменился. Жасмин считает нормальным, когда в отношениях иногда присутствует ревность. На данный момент предприниматель находится в Молдове по решению суда, а его жена сама воспитывает двух детей в столице России. В конце апреля певица планирует съездить к супругу. Теперь их каждая встреча проходит как романтическое свидание, отмечает звезда.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:11

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