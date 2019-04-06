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В Англии была найдена золотая монета с изображением древнеримского императора Аллекта

В Англии, 30-летнему жителю графства Кент удалось обнаружить золотую монету с изображением древнеримского императора Аллекта. Искатель сокровищ назвал свою находку величайшим открытием, пишет издание Daily Mail.
В Англии была найдена золотая монета с изображением древнеримского императора Аллекта

Изображенный на обретенной монете Гай Аллект являлся казначеем провозгласившего себя императором Британии Караузия. Он решил убить Караузия после его поражения в битве при Булоне и в 293 году захватил власть. Мужчина, который обнаружил ценный артефакт с помощью металлоискателя был поражен, как удивительно хорошо сохранилась монета.

Специалисты Британского музея подтвердили подлинность находки, заявив, что данный денежный знак «пустили в ход» после выведения Великобритании из состава Римской империи. Речь идет, предположительно, о 293 годе нашей эры. В конце 2019 года монета в 24 карата будет продана за 100 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей).

Британец сообщил журналистам, что считает величайшем открытием найденный артефакт, хотя изначально скептически отнесся к подлинности находки, так как она оказалась очень блестящей и неповрежденной.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:11

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