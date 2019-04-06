В Англии была найдена золотая монета с изображением древнеримского императора Аллекта
В Англии, 30-летнему жителю графства Кент удалось обнаружить золотую монету с изображением древнеримского императора Аллекта. Искатель сокровищ назвал свою находку величайшим открытием, пишет издание Daily Mail.
Изображенный на обретенной монете Гай Аллект являлся казначеем провозгласившего себя императором Британии Караузия. Он решил убить Караузия после его поражения в битве при Булоне и в 293 году захватил власть. Мужчина, который обнаружил ценный артефакт с помощью металлоискателя был поражен, как удивительно хорошо сохранилась монета.
Специалисты Британского музея подтвердили подлинность находки, заявив, что данный денежный знак «пустили в ход» после выведения Великобритании из состава Римской империи. Речь идет, предположительно, о 293 годе нашей эры. В конце 2019 года монета в 24 карата будет продана за 100 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей).
Британец сообщил журналистам, что считает величайшем открытием найденный артефакт, хотя изначально скептически отнесся к подлинности находки, так как она оказалась очень блестящей и неповрежденной.
Изображенный на обретенной монете Гай Аллект являлся казначеем провозгласившего себя императором Британии Караузия. Он решил убить Караузия после его поражения в битве при Булоне и в 293 году захватил власть. Мужчина, который обнаружил ценный артефакт с помощью металлоискателя был поражен, как удивительно хорошо сохранилась монета.
Специалисты Британского музея подтвердили подлинность находки, заявив, что данный денежный знак «пустили в ход» после выведения Великобритании из состава Римской империи. Речь идет, предположительно, о 293 годе нашей эры. В конце 2019 года монета в 24 карата будет продана за 100 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей).
Британец сообщил журналистам, что считает величайшем открытием найденный артефакт, хотя изначально скептически отнесся к подлинности находки, так как она оказалась очень блестящей и неповрежденной.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:11