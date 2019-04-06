Компания Lenovo выпустила бюджетный смартфон K6 Enjoy с тройной камерой





На экране формата HD+ имеется каплеобразный вырез. Lenovo K6 Enjoy, базирующийся на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц, получил объем памяти в 4/128 ГБ и слот для microSD. Автономию гаджету обеспечивает АКБ на 3300 мАч с функцией быстрой подзарядки, а за управление отвечает Android 9 Pie с фирменным интерфейсом.Бюджетный смартфон оснащен основной камерой с тремя модулями: первый на 12 Мп, телеобъектив на 8 Мп, и сенсор глубины на 5 Мп, а также фронтальной на 8 Мп. Разработчики Lenovo предусмотрели в устройстве порт USB-C, разъем для наушников и сканер дактилоскопии. Компания подготовила 6,22-дюймовый девайс в двух расцветках - черной и голубой, оценив его в $185.