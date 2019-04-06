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Компания Lenovo выпустила бюджетный смартфон K6 Enjoy с тройной камерой

Бренд Lenovo представил миру бюджетный мобильный телефон K6 Enjoy, оснащенный 6,22-дюймовым IPS-дисплеем и камерой с тремя модулями. Новый смартфон китайской марки внешне напоминает модель Z5s.
Компания Lenovo выпустила бюджетный смартфон K6 Enjoy с тройной камерой

На экране формата HD+ имеется каплеобразный вырез. Lenovo K6 Enjoy, базирующийся на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц, получил объем памяти в 4/128 ГБ и слот для microSD. Автономию гаджету обеспечивает АКБ на 3300 мАч с функцией быстрой подзарядки, а за управление отвечает Android 9 Pie с фирменным интерфейсом.

Бюджетный смартфон оснащен основной камерой с тремя модулями: первый на 12 Мп, телеобъектив на 8 Мп, и сенсор глубины на 5 Мп, а также фронтальной на 8 Мп. Разработчики Lenovo предусмотрели в устройстве порт USB-C, разъем для наушников и сканер дактилоскопии. Компания подготовила 6,22-дюймовый девайс в двух расцветках - черной и голубой, оценив его в $185.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:11

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