Ford продемонстрировал гибридный минивэн Tourneo Custom





Недавно на просторах интернета появилась информация о новой модели Tourneo Custom под маркой Ford. Известно, что покупателям будет предоставлена возможность выбора между двумя вариациями силовых установок.Первый вариант включает в себя 1,0-литровый блокинг-генератор и ионный аккумулятор на 13,6 кВт-ч. На одной подзарядке электрокар сможет преодолеть до 50 километров. С ДВС гибрид проедет до 500 километров. Вторая силовая установка состоит из 2-литрового дизельного двигателя EcoBlue, литиевого аккумулятора на 48 вольт и стартер-генератора BISG.Минивэн Tourneo Custom будет доступен к покупке только в сборке «Titanium». Ее особенность в информационно-развлекательной системе SYNC3 с 8-дюймовым цветным тачскрином. Также в электрокаре будет Wi-Fi, к которому смогут подключиться 10 устройств одновременно.