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Ford продемонстрировал гибридный минивэн Tourneo Custom

Американская автомобилестроительная компания Ford продемонстрировала гибридную вариацию минивэна Tourneo Custom. Статья соответствующего содержания опубликована в Сети.
Ford продемонстрировал гибридный минивэн Tourneo Custom

Недавно на просторах интернета появилась информация о новой модели Tourneo Custom под маркой Ford. Известно, что покупателям будет предоставлена возможность выбора между двумя вариациями силовых установок.

Первый вариант включает в себя 1,0-литровый блокинг-генератор и ионный аккумулятор на 13,6 кВт-ч. На одной подзарядке электрокар сможет преодолеть до 50 километров. С ДВС гибрид проедет до 500 километров. Вторая силовая установка состоит из 2-литрового дизельного двигателя EcoBlue, литиевого аккумулятора на 48 вольт и стартер-генератора BISG.

Минивэн Tourneo Custom будет доступен к покупке только в сборке «Titanium». Ее особенность в информационно-развлекательной системе SYNC3 с 8-дюймовым цветным тачскрином. Также в электрокаре будет Wi-Fi, к которому смогут подключиться 10 устройств одновременно.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 02:11

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