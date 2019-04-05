Ученые: Стакан любого алкоголя в день повышает риск возникновения инсульта





Вопреки предыдущим утверждениям, что умеренное употребление алкоголя поможет предотвратить инсульт и другие заболевания и состояния, новое, опубликованное в The Lancet, связывает даже низкие уровни потребления алкоголя с повышенным кровяным давлением, которое может привести к инсультам.Исследование было проведено после того, как опубликованное в прошлом году показало, что здорового уровня употребления алкоголя нет. Так, маленький бокал вина или бутылка пива увеличивали риск инсульта на 10-15%, а два - на 35%.Исследователи из Пекинского университета, Китайской академии медицинских наук и Оксфордского университета обнаружили влияние алкоголя на инсульт, наблюдая за 500 000 китайцев в течение 10 лет.Дэвид Шпигельхальтер, профессор в Кембриджском университете, сказал, что исследование дало ему сомнения относительно его предыдущих теорий. «Я всегда был достаточно уверен, что умеренное потребление алкоголя защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, но теперь у меня есть сомнения», - сказал он.