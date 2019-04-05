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Xiaomi дарит авиабилеты российским пользователям за предзаказ флагмана Mi9

В Xiaomi Mi Store стартовала акция «Полет за наш счет». Согласно условиям, за предзаказ флагмана Mi9 российские пользователи смогут получить в подарок авиабилеты по трем туристическим направлениям.
Xiaomi дарит авиабилеты российским пользователям за предзаказ флагмана Mi9

Покупатели, оформившие предварительный заказ на новинки с 5 по 11 апреля на mi-shop.com или в Mi Store, получат билет в путешествие в оба конца. Любители китайских новинок из российской столицы имеют возможность побывать в Симферополе, Сочи, Праге, Барселоне, Париже и Лондоне. Жителям Казани, Ростова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга доступны вылеты в ряд городов Европы. Во Владивостоке можно выиграть билеты и насладиться отдыхом в Хабаровске, Иркутске, Пекине, Саппоро, Тайвани, Тэгу, Гонконге, Токио.

Для того, чтобы выиграть авиабилет, следует оставить заявку на оформление предзаказа на Xiaomi Mi9 в установленные сроки, оплатить его до 14 апреля, а с 30 апреля по 7 мая можно получить инструкцию, предъявив чек.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11

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