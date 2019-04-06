«Недоволен внешностью»: Филипп Киркоров высказался о своих комплексах

Певец считает себя далеким от стандартов красоты, поэтому очень не нравится себе и лишь изредка смотрится в зеркало. Киркоров отмечает, что в свое время «удачно обманул» публику, уверив всех в своей красоте. Знаменитость представляет себе некий идеал, но дотянуться до него не может, хотя занимается в спортзале, сидит на диетах.Артисту близко все, что нельзя: он неправильно живет и ест, любит, кого любить нельзя. Однако 51-летний певец признает, возможно, поэтому у него получается реализовывать свои идеи. Киркоров недоволен позицией некоторых молодых коллег, желающих получить «все и сразу», не прилагая усилий.Знаменитость доволен собственным эпатажем, необходимым ему для куража. Многие ругают Киркорова за перья и блестки, провокационные клипы, вызывающий песни, но все это он считает неотъемлемой частью своего творчества, помогающей завести публику и самого себя.