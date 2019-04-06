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Ученые создали способные вырасти на Марсе растения

Группа ученых из разных стран создала растения, которые могут вырасти на Марсе. Статью соответствующего содержания опубликовал сайт Американского химического общества.
Ученые создали способные вырасти на Марсе растения

Главная проблема в поселении на других планетах заключается в самостоятельном обеспечении едой. Растениям необходим высокий уровень выживаемости, чтоб они могли расти на космических кораблях и других планетах.

С целью повысить защиту и научить реагировать на изменение химического состава воздуха специалисты попытались вырастить металл-органические каркасные структуры внутри растений. Для этого исследователи в воду добавили органические линкеры и маталлические соли, и в получившийся раствор поместили обрезки хризантемы и лилитурфа. Их покрыли MOF и оставили под ультрафиолетом на 3 часа.

После этого растения остались живыми, отметили авторы научной работы.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:11

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