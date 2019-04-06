Ученые создали способные вырасти на Марсе растения





Главная проблема в поселении на других планетах заключается в самостоятельном обеспечении едой. Растениям необходим высокий уровень выживаемости, чтоб они могли расти на космических кораблях и других планетах.С целью повысить защиту и научить реагировать на изменение химического состава воздуха специалисты попытались вырастить металл-органические каркасные структуры внутри растений. Для этого исследователи в воду добавили органические линкеры и маталлические соли, и в получившийся раствор поместили обрезки хризантемы и лилитурфа. Их покрыли MOF и оставили под ультрафиолетом на 3 часа.После этого растения остались живыми, отметили авторы научной работы.