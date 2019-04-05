В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая девочка осталась жива после падения с 8-го этажа





Инцидент произошел вчера в Колпино. Девочка осталась дома в квартире со своей бабушкой. Женщина отвлеклась на мытье посуды, когда малышка открыла окно и вылезла на подоконник. Выглянув из окна, пострадавшая выпала, ей удалось выжить благодаря кустам внизу.На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с политравмами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь малышки.