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В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая девочка осталась жива после падения с 8-го этажа

В Санкт-Петербурге девочка 1,5 лет выпала из окна квартиры на 8-ом этаже. Ребенок выжил, сейчас за его жизнь борются врачи, сообщают местные СМИ.
В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая девочка осталась жива после падения с 8-го этажа

Инцидент произошел вчера в Колпино. Девочка осталась дома в квартире со своей бабушкой. Женщина отвлеклась на мытье посуды, когда малышка открыла окно и вылезла на подоконник. Выглянув из окна, пострадавшая выпала, ей удалось выжить благодаря кустам внизу.

На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с политравмами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь малышки.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:42

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