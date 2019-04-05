В Санкт-Петербурге 1,5-годовалая девочка осталась жива после падения с 8-го этажа
В Санкт-Петербурге девочка 1,5 лет выпала из окна квартиры на 8-ом этаже. Ребенок выжил, сейчас за его жизнь борются врачи, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел вчера в Колпино. Девочка осталась дома в квартире со своей бабушкой. Женщина отвлеклась на мытье посуды, когда малышка открыла окно и вылезла на подоконник. Выглянув из окна, пострадавшая выпала, ей удалось выжить благодаря кустам внизу.
На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с политравмами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь малышки.
Инцидент произошел вчера в Колпино. Девочка осталась дома в квартире со своей бабушкой. Женщина отвлеклась на мытье посуды, когда малышка открыла окно и вылезла на подоконник. Выглянув из окна, пострадавшая выпала, ей удалось выжить благодаря кустам внизу.
На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с политравмами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь малышки.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:42